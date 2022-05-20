تقرير مخابراتي يكشف عن معاناة كوريا الشمالية من نقص الغذاء

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كشف تقرير رسمي صادر عن وكالة المخابرات الأمريكية اليوم عن أن حجم نقص الغذاء في كوريا الشمالية يبلغ حوالي 860 ألف طن، وهو يكفي لما بين شهرين و3 أشهر هناك.جاء ذلك في تقرير "حقائق العالم" الذي أصدرته وكالة المخابرات الأمريكية مؤخرا، حيث قالت فيه إن نسبة كبيرة من عدد السكان في كوريا الشمالية تعاني من مستوى منخفض من استهلاك الغذاء وزيادة سوء التغذية.واضاف التقرير أن الأمن الغذائي للسكان الكوريين الشماليين يتدهور أكثر نتيجة للقيود الاقتصادية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا هناك مؤخرا.وتوقع التقرير أن تمر الأسر في كوريا الشمالية بأوقات صعبة للغاية إذا لم يتم سد الفجوة الغذائية من خلال الاستيراد أو تلقي مساعدات غذائية.ومن ناحية أخرى، تم التأكد من تدهور الوضع الغذائي هذا العام في كوريا الشمالية عبر بيانات نقلتها الأقمار الاصطناعية، حيث قال راديو "صوت أمريكا" اليوم إن مختلف أرجاء مناطق كوريا الشمالية مؤشرة باللون الأحمر الداكن الذي يدل على مستوى خطير من الجفاف، وفقا لبيانات الأقمار الاصطناعية لدى الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.