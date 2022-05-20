فرقة تدريب بحرية كورية تتجه إلى هاواي

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غادرت فرقة تدريب بحرية كورية جنوبية البلاد اليوم للمشاركة في تدريبات المحيط الهادئ متعددة الجنسيات "ريمباك" التي ستبدأ في المنطقة البحرية القريبة من جزيرة "هاواي" الأمريكية في نهاية شهر يونيو القادم.وأقامت القوات البحرية الكورية حفل وداع للفرقة صباح اليوم تحت إشراف قائد العمليات البحرية في قاعدتها في جزيرة جيجو.وتعد هذه هي المرة السابعة عشرة التي تشارك فيها القوات البحرية الكورية الجنوبية في تدريبات "ريمباك"، وهي الأكبر حجما على الإطلاق منذ مشاركتها في تدريبات عام 1990.ومن المتوقع أن تشارك في التدريبات هذه المرة سفينة النقل البحري "مارادو" من فئة 4500 طن، والسفينة "سيجونغ" التي تعد أول سفينة كورية من نوع "إيجيس" ويبلغ وزنها 7600 طن، والمدمرة "الملك مون مو"، والغواصة "شيم دول سوك"، إلى جانب طائرة دورية بحرية وطائرتي هليكوبتر للعمليات البحرية وتسع مركبات هجومية برمائية من الطراز الكوري.كما سيشارك في التدريبات حوالي ألف جندي بمن فيهم سرية واحدة من قوات الإنزال من مشاة البحرية و4 فرق من القوات الخاصة وسرب بناء متنقل.الجدير بالذكر أن تدريبات "ريمباك" كانت قد انطلقت أول مرة في عام 1971، وتعقد دورتها الثامنة والعشرين هذا العام حيث يتم إجراؤها كل عامين بتنظيم القوات البحرية الأمريكية، وبهدف تحسين قابلية التشغيل البيني والقدرات التشغيلية للقوات المشتركة، وحماية الطرق البحرية بين البلدان الواقعة على ساحل المحيط الهادئ، وتعزيز قدرات الاستجابة المشتركة ضد التهديدات.وسوف يتم إجراء تدريبات هذا العام في البحر القريب من جزيرة هاواي الأمريكية على مدار 37 يوما، بدءا من يوم 29 يونيو وحتى يوم 4 أغسطس، بمشاركة 38 سفينة، و4 غواصات، و170 طائرة، و25 ألف جندي من 26 دولة بما في ذلك أستراليا وكندا واليابان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.