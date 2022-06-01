انطلاق الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية التكميلية

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بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في آلاف من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، حيث سيتم انتخاب العديد من حكام المقاطعات ونواب البرلمان للمقاعد البرلمانية الشاغرة.ومن الساعة 6 صباحا حتى 6 مساء، سيظل 14 ألفا و465 مركزا للاقتراع مفتوحة أمام الناخبين الذين سيختارون أكثر من 4 آلاف منصب في مختلف المستويات الحكومية.وسيتم اختيار 824 منصبا في المدن الكبرى والمقاطعات، بما في ذلك حكام المقاطعات ورؤساء البلديات ورؤساء مكاتب التعليم وأعضاء المجالس المحلية. كما سيتم اختيار 226 مسؤولا لرئاسة المدن الصغرى والمقاطعات والأحياء. وسيتم انتخاب نحو 2,900 من المقاعد على مستوى البلديات.وستجري أيضا الانتخابات البرلمانية التكميلية لانتخاب 7 مقاعد شاغرة في البرلمان الكوري.وكانت فترة التصويت المبكر، التي استمرت يومين يومي الجمعة والسبت الماضيين، قد شهدت إقبالا بلغت نسبته 20.62%، وهو رقم قياسي جديد للانتخابات المحلية، مما يشير إلى أن نسبة الإقبال النهائية للناخبين يمكن أن تسجل مستوى قياسيا جديدا أيضا.وسيقوم الناخبون المصابون بفيروس كورونا بالإدلاء بأصواتهم بعد إغلاق باب التصويت أمام عامة الناس، من الساعة 6:30 إلى 7:30 مساء. ومن المتوقع أن يبدأ فرز الأصوات في الساعة 8 مساء، مع احتمالية تأكيد فوز الفائزين بحلول منتصف الليل.ويهدف حزب قوة الشعب الحاكم إلى الفوز بتسعة أو عشرة من أصل 17 منصبا لحكام المقاطعات وعمد المدن، بينما يسعى الحزب الديمقراطي المعارض إلى الفوز بسبعة أو ثمانية منها.