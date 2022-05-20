سيول تؤكد تعزيز القدرة على كبح التوسع النووي إذا أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية

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أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها ستعزز القدرة الكورية الأمريكية المشتركة على كبح التوسع النووي إذا قررت كوريا الشمالية إجراء تجربة نووية سابعة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام" في موجز صحفي أمس الثلاثاء إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقبان معا عن كثب احتمال قيام كوريا الشمالية بشن استفزازات إضافية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء تجربة نووية في مجمع "بونغ كيه ري" النووي.وحذر المتحدث من أنه إذا أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية فسوف تقوم سيول بتعزيز القدرة على كبح التوسع النووي بالتعاون مع الولايات المتحدة، وسوف تتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي في مواجهة تلك التجربة النووية من خلال تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.وقال إنه من المتوقع أن يتم في اجتماع سيعقد بعد غد الجمعة في سيول بين كبار المفاوضين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، تناول القضايا المتعلقة بسبل التعاون المشترك في كبح التوسع النووي الكوري الشمالي، وتبني قرار بفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.