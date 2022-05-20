واشنطن تسعى لتشديد العقوبات على بيونغ يانغ إذا أجرت تجربة نووية

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وجهت الولايات المتحدة رسالة تحذير لكوريا الشمالية التي يبدو أنها تستعد لإجراء تجربة نووية.وأكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" في تصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء على أن الولايات المتحدة ستسعى مجددا في مجلس الأمن الدولي إلى تشديد العقوبات على بيونغ يانغ في حالة مضيها قدما في إجراء تجربة نووية، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية تستعد بنشاط لإجراء تلك التجربة.وشددت السفيرة "توماس غرينفيلد" على ضرورة الالتزام بالعقوبات المفروضة حاليا على بيونغ يانغ، وفرض عقوبات إضافية عليها.وكانت الولايات المتحدة قد طلبت يوم الخميس الماضي التصويت على قرار في مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بعدما أجرت بيونغ يانغ مجموعة من التجارب الصاورخية، لكن مجلس الأمن لم يتمكن من تبني قرار في هذا الشأن بسبب استخدام الصين وروسيا حق النقض.وينص القرار الذي تم رفضه على تخفيض الحد الأقصى لواردات بيونغ يانغ من النفط الخام من 4 ملايين برميل حاليا إلى 3 ملايين برميل، والنفط المكرر من 500 ألف برميل إلى 375 ألف برميل.