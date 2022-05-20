كوريا تصنف جدري القرود مرضا معديا من الدرجة الثانية

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أصدرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء تنبيها بدرجة "الاهتمام" بشأن فيروس "جدري القرود" الذي ينتشر حول العالم، خاصة في القارتين الأوربية والأمريكية.وتعد درجة الاهتمام الأقل مستوى في درجات التنبيه الأربع الخاصة بالأمراض المعدية.وقررت سلطات الحجر الصحي تشغيل فريق عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس "جدري القرود"، على الرغم من أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن إصابات بالفيروس في البلاد.كما قررت الحكومة تصنيف "جدري القرود" مرضا معديا من الدرجة الثانية، ليتم التعامل معه مثلما يتم التعامل مع أمراض كورونا والحصبة.ومن ناحية أخرى، قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 15 ألفا و797 حالة، ليظل في نطاق 10 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي.وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 18 مليونا و119 ألفا و415 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 24 ألفا و197 حالة وفاة حتى الآن.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوى الحالات الخطيرة 188 شخصا، بعدما شهد زيادة بمقدار 8 أشخاص.