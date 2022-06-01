نتائج استطلاعات الخروج من اللجان الانتخابية تظهر تفوّق حزب قوة الشعب الحاكم

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أظهرت نتائج تحليل استطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من اللجان الانتخابية اليوم تفوّق حزب "قوة الشعب" الحاكم في معظم المناصب والدوائر الانتخابية المهمة، حيث أشارت نتائج الاستطلاعات إلى حصول "أو سيه هون" مرشح الحزب الحاكم لمنصب عمدة مدينة سيول على 58,7% من أصوات الناخبين، مقابل 40,2% لمرشح الحزب الديمقراطي المعارض "سونغ يونغ كيل".وتشير النتائج أيضا إلى فوز الحزب الحاكم في تسع مناطق أخرى بالإضافة إلى سيول، تشمل كلا من "إنتشون" و"بوسان" وجنوب وشمال "كيونغ سانغ" و"أول سان" و"ديغو" وجنوب "تشونغ تشُنغ" و"كانغ وان"، بينما تفوق الحزب الديمقراطي في أربع مناطق، تشمل كلا من: "كوانغ جو" وجنوب وشمال "جولا" و"جيجو".ويبدو أن المنافسة محتدمة بين الحزبين في ثلاث مناطق، هي: "كيونغ كي" و"ديجون" و"سيجونغ".ومن بين النتائج المثيرة للانتباه فوز مرشح الحزب الحاكم في مدينة ديغو بنسبة كبيرة وصلت إلى 79,4%.كما أشارت النتائج إلى فوز "لي جي ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي، والمرشح الرئاسي السابق، بمقعد برلماني عن دائرة "كيه يانغ-ب" في مدينة إنتشون بالحصول على 54.1%، بيمنا فاز مرشح الحزب الحاكم "آن تشول سو" المرشح الرئاسي السابق أيضا، بمقعد برلماني عن دائرة "بون دانغ" في مقاطعة "كيونغ كي" بالحصول على 64%.وقد أجري الاستطلاع بواسطة أكبر قنوات إعلامية كورية، وهي: "كي بي إس"، و"إم بي سي"، و"إس بي إس".