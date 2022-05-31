توقعات بفوز المرشحيْن الرئاسيين السابقين لي وآن في الانتخابات البرلمانية التكميلية

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أشارت نتائج استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين إلى فوز المرشحيْن الرئاسيين السابقين "لي جيه ميونغ" من الحزب الديمقراطي و"آن تشول سو" بالمقاعد الشاغرة في الانتخابات البرلمانية التكميلية التي خاضها كل منهما.وأشارت نتائج استطلاع الرأي الذي أجري بتكليف من هيئات الإذاعة الثلاثة في البلاد إلى فوز "لي جيه ميونغ" من الحزب الديمقراطي بالمقعد البرلماني في منطقة "كيانغ-ب" في إنتشون، حيث حصل على 54.1% من جملة الأصوات. وإذا فاز "لي" بالفعل، فسوف يصبح نائبا برلمانيا للمرة الأولى، بعد أن شغل سابقا منصب حاكم إقليم "كيونغ كي".ومن المتوقع أيضا أن يفوز "آن تشول سو" بالمقعد البرلماني في منطقة "بوندانغ-أ" في مدينة "سيونغ نام"، حيث حصل على 64% من الأصوات.وقد أجريت استطلاعات الرأي عند الخروج في اثنين من سبعة سباقات في الانتخابات البرلمانية التكميلية، التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات المحلية.وقامت بإجراء الاستطلاع الشركات "هانكوك ريسيرش" و"كوريا ريسيرش إنترناشونال" و"Ipsos"، بتكليف من "كي بي إس" و"إم بي سي" و"إس بي إس".ويبلغ مستوى الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يتراوح بين 1.6 و3.4 نقطة مئوية.ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على موقع "كي بي إس".