حزب قوة الشعب يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات

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حزب قوة الشعب يحقق فوزا كاسحا في الانتخاباتحقق حزب "قوة الشعب" الحاكم فوزا كاسحا في الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية التكميلية التي أجريت أمس الأربعاء، حيث فاز في 12 منصبا من إجمالي 17 من مناصب حكام المقاطعات وعمد المدن، بينما تمكن الحزب الديمقراطي المعارض من الفوز في 5 سباقات انتخابية فقط، بما في ذلك مقاطعة "كيونغ كي".وفاز الحزب الحاكم في سيول وإنتشون، وكذلك في مقاطعات "كيونغ سانغ" و"تشونغ تشُنغ" و"كانغ وان"، في الانتخابات التي أجريت بعد أقل من شهر من تولي حكومة "يون صوك يول" السلطة.وفاز الحزب الديمقراطي في معاقله التقليدية في "كوانغ جو"، ومقاطعتي شمال وجنوب "جولا"، كما فاز في مقاطعة "كيونغ كي" بهامش ضيق، وفي جزيرة "جيجو"، التي تعد منطقة محافظة تقليديا.وفي الانتخابات المحلية السابقة في عام 2018، اكتسح الحزب الديمقراطي الحاكم آنذاك 14 منطقة من أصل 17 منطقة، في حين فاز حزب كوريا الحرة، المعارض آنذاك، في منطقتين فقط من معاقله التقليدية، وهي "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وحقق حزب قوة الشعب الفوز أيضا في الانتخابات البرلمانية التكميلية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات المحلية أمس الأربعاء، حيث انتزع 5 مقاعد برلمانية من أصل 7.وفاز مرشحو الحزب في "بون دانغ" في مقاطعة "كيونغ كي"، و"سو سونغ" في "ديغو"، و"تشانغ وان" في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، و"بو ريونغ" في مقاطعة جنوب "تشونغتشُنغ"، و"وان جو" في مقاطعة "كانغ وان"، وهي دائرة انتخابية كانت في السابق تحت سيطرة الحزب الديمقراطي.ولم يفز حزب المعارضة إلا في منطقة "كيه يانغ" في "إنتشون"، وفي جزيرة "جيجو".وقد فاز المرشحان الرئاسيان السابقان "لي جيه ميونغ" من الحزب الديمقراطي و"آن تشول سو" من حزب قوة الشعب بمقعدي "كيه يانغ" و"بون دانغ" على التوالي.ونتيجة لذلك، زاد عدد مقاعد الحزب الحاكم بمقدار مقعد واحد إلى 114 مقعدا، بينما خسر الحزب الديمقراطي مقعدا واحدا أيضا ليظل مسيطرا على أغلبية 169 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد.