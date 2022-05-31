نسبة إقبال الناخبين تصل إلى 50.9%

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بلغت نسبة المشاركة النهائية للناخبين في الانتخابات المحلية التي أجريت أمس الأربعاء 50.9%، وهي ثاني أقل نسبة على الإطلاق في الانتخابات المحلية.وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن فرز الأصوات المبدئي بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية التكميلية.ووفقا للجنة، فقد أدلى 22.56 مليون ناخب من إجمالي 44.3 مليون ناخب مؤهل بأصواتهم حتى الساعة 7:30 من مساء أمس الأربعاء.ويشمل هذا العدد الأصوات المسجلة خلال فترة التصويت المبكر الذي استمر ليومين، وأصوات الناخبين المصابين بفيروس كورونا.وبلغت نسبة المشاركة في التصويت المبكر 20.62%، وهي أكبر نسبة على الإطلاق للتصويت المبكر في الانتخابات المحلية. لكن نسبة المشاركة النهائية ظلت عند 50.9%، وهي ثاني أقل نسبة على الإطلاق.وتمثل نسبة الإقبال الأخيرة انخفاضا بمقدار 9.3 نقطة مئوية مقارنة بالانتخابات المحلية في عام 2018، عندما شارك 60.2% من الناخبين المؤهلين.وبحسب المناطق، سجلت مقاطعة جنوب "جولا" أعلى نسبة مشاركة بلغت 58.5%، في حين سجلت مدينة "كوانغ جو" الجنوبية الغربية أقل نسبة، بلغت 37.7%.