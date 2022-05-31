استئناف أكبر معرض للكتاب في كوريا بالكامل لأول مرة منذ 3 أعوام

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تم استئناف أقدم وأكبر معرض تجاري للكتب والنشر في كوريا الجنوبية بالكامل، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، أي منذ تفشي جائحة كورونا في أوائل عام 2020.وتم افتتاح معرض سيول الدولي للكتاب لعام 2022 على مستوى ما قبل الجائحة أمس الأربعاء، في مركز "كويكس" في منطقة "كانغ نام" في سيول.وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير الثقافة "بارك بو كيون" إن دول العالم الأول المتقدمة قد اكتملت من خلال قوة الثقافة، وأكد أن الكتب موجودة في جذورها.وفي إشارة إلى عدد من الكتاب الكوريين الجنوبيين المشهود لهم دوليا والكتب الحائزة على جوائز، قال الوزير إن الكتب هي جوهر ما يسمى بـ "الثقافة الكورية".ويقام المعرض تحت شعار "خطوة صغيرة واحدة"، ويستمر لمدة خمسة أيام.ومن بين المشاركين في المعرض الكاتبان الكوريان الجنوبيان "كيم يونغ ها" و"أون هي كيونغ"، بالإضافة إلى الروائي الأمريكي "كولسون وايت هيد" الحائز مرتين على جائزة "بوليتسر".كما يشارك 195 ناشرا من 15 دولة في المعرض، و214 كاتبا ومتحدثا سيلقون أكثر من 300 من المحاضرات، وفي مناقشات الموائد المستديرة.