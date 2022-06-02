إغلاق ما تبقى من مرافق العلاج ومراكز الاختبار المؤقتة لفيروس كورونا

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أوقفت الحكومة الكورية أمس الأربعاء تشغيل مرافق العلاج ومراكز الاختبار المؤقتة لفيروس كورونا، حيث تواصل البلاد توجهها نحو العودة إلى الحياة الطبيعية.ووفقا لمقر إدارة الكوارث المركزي، تم إغلاق مرافق العلاج للمرضى الذين يعانون من أعراض طفيفة، باستثناء مرفق واحد للمسافرين الأجانب الذين تثبت إصابتهم بالفيروس عند دخول البلاد.كما تم تفكيك جميع مواقع الاختبار المؤقتة الـ78 المتبقية، مع إعادة توجيه الاختبارات إلى مراكز الصحة العامة.واعتبارا من أمس الأربعاء، سيكون أمام المسافرين في الخارج المزيد من الأيام المتاحة لإجراء اختبار "بي سي آر" ، بدلا من يوم واحد إلى ثلاثة أيام عند الدخول. كما يوصى الآن فقط بإجراء اختبار المستضد السريع إما في اليوم السادس أو السابع، بعد أن كان إلزاميا سابقا.وتم توسيع الإعفاء من الحجر الصحي للقاصرين الذين يدخلون البلاد مع ولي أمرهم الذي تم تطعيمه ليشمل البالغين 12 عاما فأقل، بدلا من 6 أعوام فأقل كما كان سابقا.وتم أيضا استئناف برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح للمسافرين الدوليين بزيارة البلاد على أساس قصير الأجل جزئيا، في جزيرة "جيجو" وفي مطار "يانغ يانغ" الدولي.