المبعوث النووي الأمريكي يزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

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من المقرر أن يزور الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني حول قضايا كوريا الشمالية.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء أن "كيم" سيزور سيول من الخميس إلى السبت، كما قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في وقت سابق إن كبار المبعوثين النوويين للدول الثلاث سيجتمعون في سيول غدا الجمعة.وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن "سونغ كيم" ونظيره الياباني "فوناكوشي تاكهيرو" سيجتمعان مع الممثل الكوري الجنوبي الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم جون".وسيناقش المسؤولون الثلاثة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك استجابة المجتمع الدولي لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات مؤخرا، وتفشي فيروس كورونا المستجد في كوريا الشمالية.وأضافت أن المبعوث الأمريكي سيكرر أيضا التزام الولايات المتحدة بالسعي إلى الحوار مع بيونغ يانغ، مع الاستمرار في العمل مع المجتمع الدولي للتصدي لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الشمالية.وقالت الوزارة الأمريكية إن زيرة "كيم" إلى سيول تؤكد أهمية التعاون الأمريكي الوثيق المستمر مع كوريا الجنوبية واليابان بشأن قضايا كوريا الشمالية.