كوريا الشمالية تبلغ عن أقل من 100 ألف حالة حمى لليوم الثالث

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ظل العدد اليومي لحالات الحمى في كوريا الشمالية، والتي يشتبه في كونها إصابة بفيروس كورونا، في مستوى يقل عن 100 ألف حالة لليوم الثالث.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إن المقر الطارئ للوقاية من الوباء التابع للدولة أبلغ عن 96 ألفا و610 أشخاص آخرين ظهرت عليهم أعراض الحمى، في فترة الـ 24 ساعة التي سبقت الساعة 6 مساء الأربعاء.وبذلك ظلت الحصيلة اليومية أقل من 100 ألف حالة لليوم الثلاث منذ يوم الاثنين. ولم تذكر الوكالة عن تسجيل أي وفيات جديدة.وقالت وسائل الإعلام الحكومية إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3.83 مليون حالة تراكمية منذ أواخر أبريل، وتعافى ما يقرب من 3.67 مليون شخص منهم، ويتلقى حوالي 165 ألف شخص العلاج حاليا.وبحسب الأرقام التي قدمتها كوريا الشمالية، فإن عدد حالات الحمى اليومية، والتي بلغت ذروتها عند حوالي 400 ألف يوم 15 مايو، تراجعت باضطراد، وأصبحت في مستوى 100 ألف منذ أواخر الشهر الماضي.لكن الخبراء يشككون في الأرقام الرسمية لكوريا الشمالية، مشيرين إلى أن عدد الوفيات صغير جدا مقارنة بعدد حالات الحمى المسجلة.ومن ناحية أخرى، قالت مصادر في الصين إن السلطات الكورية الشمالية رفعت جزئيا إجراءات الإغلاق في بيونغ يانغ ظهر ذلك اليوم، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الإغلاق على مستوى البلاد.