الحزب المعارض يحصل على مناصب رؤساء المكاتب التعليمية في 9 مدن ومقاطعات

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فاز المرشحون الليبراليون عن الحزب الديمقراطي المعارض في 9 من أصل 17 مدينة ومقاطعة في انتخابات المناصب التعليمية الرئيسية أمس الأربعاء، في حين فاز المرشحون المحافظون من حزب قوة الشعب الحاكم في 8 مناطق.ومع فرز أكثر من 99% من الأصوات في جميع المناطق حتى الساعة 8 من صباح اليوم الخميس، حصل مدير المكتب التعليمي في سيول على 38.1% من الأصوات ليفوز بولايته الثالثة في المنصب، متغلبا على منافسيه المحافظين.كما فاز المرشحون الليبراليون في مدن "إنتشون" و"كوانغ جو" و"أول سان" و"سيجونغ"، وكذلك في مقاطعات جنوب "تشونغ تشُنغ"، وشمال وجنوب "جولا"، وجنوب"كيونغ سانغ".ومع ذلك الفوز، فإن عدد الانتصارات أقل مما اعتاد عليه المرشحون الليبراليون، حيث فازوا في 13 منطقة في عام 2014، وفي 14 منطقة في عام 2018.