الرئيس يون يصف نتائج الانتخابات بأنها طلب لرعاية معيشة المواطنين

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وصف الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت أمس بأنها "طلب من قبل المواطنين لإحياء الاقتصاد ورعاية معيشتهم".ونقلت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ إين سون" ما قاله الرئيس يون في تصريحات أدلت بها اليوم، حيث قالت أيضا إن الرئيس يتقدم بالشكر للشعب على اختياراته في الانتخابات والتي تدل على الوعي الناضج للمواطنين.كما أشار إلى أن حياة المواطنين الكوريين العاديين صارت صعبة جدا، وبالتالي فإن من أكثر المهام إلحاحا تفعيل الاقتصاد، مؤكدا على أنه سوف يتغلب على الصعوبات بالتعاون المشترك مع الحكومات المحلية.كما أكد أيضا على أن حكومته سوف تكرس كل جهودها لاستقرار معيشة الشعب من خلال وضع أولوية قصوى لتنشيط الاقتصاد.وكان مصدر مسؤول في المكتب الرئاسي قد وصف أيضا نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة بأنها تأكيد على ثقة الشعب في الحكومة الجديدة وطلب بالقيام بالأعمال الصحيحة، وكذلك طلب بتهيئة الظروف المناسبة لقيام حكومة الرئيس يون بأعمالها في ظل تمتع المعارضة بأغلبية برلمانية.