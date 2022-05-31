عازفتا كمان فيولا كوريتان تفوزان في مسابقة واشنطن الدولية للموسيقى

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فاز عازفة الكمان "ويه جيه وون" وعازفة الفيولا "يون سو هي" الكوريتان، بجوائز في مسابقة واشنطن الموسيقية الدولية في دورتها لهذا العام.وقالت مؤسسة "كومهو" الثقافية الكورية اليوم إن العازفة "ويه" فازت بجائزةالمركز الأول وجائزة المستمعين في مجال العزف على الكمان في المسابقة التي اختتمت في العاصمة الأمريكية "واشنطن" يوم 29 من الشهر الماضي.كما احتلت العازفة "يون" المركز الأول في مجال العزف على الفيولا في نفس المسابقة لتصبح أول فنان كوري في هذا المجال.علاوة على ذلك، احتلت العازفة "كيم جي وان" المركز الثاني في مجال الفيولا أيضا.وبهذا سيحصل كل من "ويه" و"يون" على جوائزة تبلغ قيمتها عشرة آلاف دولار، إلى جانب تزويدهما بآلات موسيقية يبلغ ثمنها حوالي نصف مليون دولار لمدة سنة بالمجان.بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديهما فرصة لإقامة عروض موسيقية في العاصمة الأمريكية بالتعاون مع أوركسترا أفانتي.الجدير بالذكر أن مسابقة واشنطن الدولية تأسست في عام 1948، وأقيمت أول مسابقة لها في مجال الآلات الوترية في عام 1950.وقد شارك في مسابقة هذا العام حوالي 240 عازفا من مختلف أنحاء العالم.