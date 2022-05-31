استمرار حرائق غابات في ميريانغ

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استمرت حرائق الغابات في مدينة "ميريانغ" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ لليوم الثالث على التوالي، وزادت نسبة إطفائها في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم لتبلغ 60% مرة أخرى.وقالت هيئة الغابات الكورية إن نسبة الإطفاء كانت قد انخفضت لتبلغ 46% صباح اليوم مع عودة الحرائق في منطقة تم إخمادها، لكنها زادت مرة أخرى نتيجة لسهولة استخدام المروحيات في الأجواء المناسبة، وبلغت المساحة المتضررة بسبب الحرائق 692 هكتارا.وتقوم سلطات الغابات حاليا بتشغيل 53 مروحية إطفاء للقيام بأعمال مكافحة الحرائق من الجو، كما نشرت على الأرض حوالي ألفين و450 شخصا، من بينهم وحدات إطفاء خاصة في 17 منطقة لإخماد النيران.على وجه الخصوص، أوضحت السلطات أنها تبذل أقصى جهودها لمنع الحرائق من الوصول إلى خطوط النقل في شمال موقع الحرائق.وأصدرت هيئة الإطفاء أوامر بتعبئة المزيد من رجال الإطفاء حيث تركز جهودها على حماية المنازل والمرافق الخاصة باستخدام حوالي ألف و700 شخص وحوالي 300 جهاز ذي صلة.