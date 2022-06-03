الحزب المعارض يعقد اجتماعا مشتركا لنوابه وأعضاء لجنة شؤون الحزب

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قرر الحزب الديمقراطي المعارض عقد جلسة مشتركة لنوابه في البرلمان وأعضاء لجنة شؤون الحزب اليوم الجمعة، لمناقشة كيفية التعامل مع تداعيات هزيمته الثقيلة في الانتخابات المحلية التي أجريت أول من أمس الأربعاء.ووفقا للمتحدثة باسم الحزب "لي سو جين"، قرر زعيم التكتل البرلماني للحزب "بارك هونغ كيون" مناقشة مسألة القيادة القادمة للحزب في الاجتماع المشترك. وقالت "لي" إن المشاركين في الاجتماع سيجرون مناقشات بناءة، مع تركيز أجندة الاجتماع على مستقبل الحزب وتشكيل لجنة قيادة مؤقتة جديدة وتقييم انتخابات مارس الرئاسية وانتخابات الأول من يونيو المحلية.كما طلبت مجموعة من نواب الحزب للمرة الأولى من قيادة الحزب عقد جمعية عامة للنواب على الفور، وأثاروا الحاجة إلى إجراء تقييم شامل لأداء الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية.وردا على ذلك، قالت "لي" إن الاجتماع المشترك لنواب الحزب الديمقراطي وأعضاء لجنة شؤون الحزب هو بمثابة الجمعية العامة للنواب.وفي غياب لجنة القيادة المؤقتة، أوضحت "لي" أن لجنة شؤون الحزب، بصفتها أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، تقوم بدور أكبر، وهو ما يجعل الاجتماع المشترك أكثر أهمية.وقد استقال قادة الحزب من لجنة القيادة المؤقتة بشكل جماعي أمس الخميس بسبب هزيمة الحزب في الانتخابات المحلية.