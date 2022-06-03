الرئيس يون قد يزور أسبانيا في أول رحلة خارجية له كرئيس لكوريا

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صرح مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري بأن الرئيس "يون صوك يول" يفكر في حضور قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" في مدريد عاصمة إسبانيا، والتي ستقام في وقت لاحق من هذا الشهر.وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "يونهاب" للأنباء عبر الهاتف أمس الخميس إن فريقا من مسؤولي البروتوكول والأمن يعمل حاليا في الموقع الذي ستُعقد فيه قمة الناتو يومي 29 و30 يونيو.وإذا قام "يون" بتلك الزيارة، فسوف تكون هذه أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في الشهر الماضي. ومن غير المحتمل أن يسافر "يون" إلى دول أخرى قبل رحلته إلى أسبانيا.ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في القمة وضع استراتيجية أمنية جديدة بقيادة الولايات المتحدة، تهدف إلى الربط بين معارضة أوربا للغزو الروسي لأوكرانيا واستراتيجية آسيا المصممة للتصدي للصين.وقد أعلن "يون" استعادة وتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في قمته مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في سيول الشهر الماضي، ويتوقع بعض المراقبين أن يذكر الرئيس الكوري الجنوبي إجراءات لدعم أوكرانيا خلال القمة.ومع ذلك، قال المكتب الرئاسي إن مشاركة "يون" في القمة لم تتقرر بعد، وأضاف أنه من الضروري النظر في العوامل المختلفة، موضحا أن القرار النهائي سيُتخذ على الأرجح في منتصف يونيو.