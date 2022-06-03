كوريا الجنوبية والصين تناقشان التبادلات الثنائية والاتصالات الوثيقة

عقد النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية "تشو هيون دونغ" والسفير الصيني لدى كوريا "شينغ هايمينغ" مشاورات حول العلاقات الثنائية.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الخميس إن المسؤولَيْن التقيا في سيول في وقت سابق من اليوم، حيث تبادلا وجهات النظر حول العلاقات بين سيول وبكين، بالإضافة إلى قضايا شبه الجزيرة الكورية.وخلال الاجتماع، أشار "تشو" إلى المناقشات الصريحة بين كبار المسؤولين في البلدين، تماشيا مع تنصيب الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية. واقترح أن يتعاون الجانبان تعاونا وثيقا، انطلاقا من روح الاحترام المتبادل، لتصبح علاقاتهما علاقة أكثر نضجا وصحة في هذا العام الذي يصادف الذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الجانبان على تعزيز التبادلات والتواصل على مختلف المستويات وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والرعاية الصحية وتغير المناخ والثقافة.وأعرب "تشو" عن أسفه العميق إزاء استفزازات كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ الباليستية التي تزعزع الاستقرار الإقليمي، وطالب الصين بالقيام بدور نشط في إقناع كوريا الشمالية بالتوقف عن ارتكاب المزيد من الاستفزازات، وحثها على العودة إلى الحوار بدلا من ذلك.وردا على ذلك، اتفق السفير الصيني على أهمية استقرار الأمن الإقليمي، وضرورة تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين على أساس التواصل الوثيق.