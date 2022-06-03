محادثات بين كبار المبعوثين النوويين لسيول وواشنطن وطوكيو

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سيعقد كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات في سيول اليوم الجمعة لمناقشة قضايا كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم جون"، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، سيعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية اليوم الجمعة في مقر الوزارة في سيول مع نظيريْه الأمريكي "سونغ كيم"، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، والياباني "تاكهيرو فوناكوشي"، مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية.ومن المتوقع أن يناقش المبعوثون الثلاثة إجراءات الاستجابة لسلسلة الاستفزازات الصاروخية الأخيرة بواسطة كوريا الشمالية وتفشي فيروس كورونا فيها.وقد التقى كبار المبعوثين النوويين سابقا وجها لوجه لإجراء محادثات في هاواي في فبراير الماضي.وقال المبعوث الأمريكي للصحفيين لدى وصوله إلى كوريا الجنوبية لإجراء المحادثات أمس الخميس إنه حدثت بعض التطورات المهمة في شبه الجزيرة منذ زيارته الأخيرة، وأكد أنه يتطلع إلى إجراء محادثات متعمقة مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني.