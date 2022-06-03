كوريا الشمالية تسجل أقل من 100 ألف حالة حمى لليوم الرابع

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ظلت الحصيلة اليومية لحالات الحمى في كوريا الشمالية، المشتبه في كونها مصابة بفيروس كورونا، أقل من 100 ألف لليوم الرابع.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن المقر الطارئ للوقاية من الوباء أبلغ عن إصابة 82 ألفا و160 شخصا بأعراض الحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة 6 من مساء أمس الخميس.وبذلك ظلت الحصيلة اليومية أقل من 100 ألف حالة لليوم الرابع منذ يوم الاثنين الماضي.ولم تذكر الوكالة شيئا عن تسجيل أي وفيات جديدة.وقالت وسائل الإعلام الحكومية إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3.91 مليون حالة تراكمية منذ أواخر أبريل، وتعافى ما يقرب من 3.76 مليون شخص منهم، ويتلقى حوالي 153 ألف شخص العلاج حاليا.وبحسب الأرقام التي قدمتها كوريا الشمالية، فإن عدد حالات الحمى اليومية، والتي بلغت ذروتها عند حوالي 400 ألف يوم 15 مايو، تراجعت باضطراد، وأصبحت في مستوى 100 ألف منذ أواخر الشهر الماضي.لكن الخبراء يشككون في الأرقام الرسمية لكوريا الشمالية، مشيرين إلى أن عدد الوفيات صغير جدا مقارنة بعدد حالات الحمى المسجلة.