الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن انتهاكات الحرية الدينية في كوريا الشمالية

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن انتهاكات الحرية الدينية في كوريا الشمالية، قائلة إن كوريا الشمالية مستمرة في تقييد حرية شعبها في العبادة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في "تقرير عام 2021 حول الحرية الدينية الدولية"، إن الولايات المتحدة صنفت كوريا الشمالية على أنها "دولة تثير قلقا خاصا" لانتهاكاتها للحرية الدينية منذ عام 2001.وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن الحرية الدينية في كوريا الشمالية في منتديات أخرى متعددة الأطراف وفي المناقشات الثنائية مع الحكومات الأخرى، لا سيما تلك التي لديها علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية.كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة شاركت في رعاية قرار أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي يدين الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها كوريا الشمالية منذ فترة طويلة.يُذكر أنه تم إدراج كوريا الشمالية على القائمة السوداء للحرية الدينية الأمريكية كل عام منذ عام 2001.