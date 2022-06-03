المنتخب الكوري يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام البرازيل في مباراة ودية

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خسرت كوريا الجنوبية بنتيجة 1-5 أمام البرازيل في مباراة ودية لكرة القدم أمس الخميس.وواجه المنتخب الوطني لكرة القدم للرجال منتخب البرازيل، صاحب التصنيف الأعلى في العالم، أمام أكثر من 64 ألف مشجع في ملعب كأس العالم في سيول.وأحرز منتخب البرازيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة من المباراة، قبل أن يحرز اللاعب "هوانغ أوي جو" هدف التعادل في الدقيقة 31، وهو الهدف الوحيد لكوريا الجنوبية.ثم استطاع لاعبو البرازيل تسجيل هدف آخر في الشوط الأول، وثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني، حيث سجل قائد المنتخب البرازيلي "نيمار" هدفين من ركلتي جزاء.وكان نجوم الدوري الإنغليزي الممتاز "ريتشارليسون" و"كوتينيو" و"غابريال عيسى" ضمن قائمة الهدافين أيضا.وسوف تلتقي كوريا الجنوبية مع تشيلي في مباراة ودية يوم الاثنين على ملعب كأس العالم في "ديجون"، وتليها باراغاواي يوم 10 يونيو، ومصر يوم 14 يونيو.