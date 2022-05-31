5.4% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا في أكبر زيادة منذ عام 2008

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ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا بما يزيد عن 5% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي، لتسجل أعلى وتيرة للنمو منذ ما يقرب من 14 عاما.ووفقا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ مؤشر أسعار المستهلك 107.56 نقطة في مايو، بزيادة 5.4% مقارنة بالعام السابق.ويمثل هذا أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 13 عاما وتسعة أشهر، منذ أغسطس 2008 عندما نمت قيمة المؤشر بمقدار 5.6%.وقد تجاوز معدل التضخم 5% للمرة الأولى منذ سبتمبر 2008، عندما بلغ 5.1% آنذاك.وما زالت أسعار الطاقة والمواد الغذائية والخدمات آخذة في الارتفاع، بسبب تعافي الطلب وسط نقص واضطراب الإمدادات لفترات طويلة.وارتفعت أسعار السلع بمقدار 7.6% في مايو مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع أسعار السلع الصناعية بمقدار 8.3%. وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 34.8% على أساس سنوي.كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بمقدار 4.2% على أساس سنوي، وقفزت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بمقدار 9.6%. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.5% عن العام السابق.وارتفعت قيمة التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بـ 4.1% على أساس سنوي في مايو، وهو أكبر نمو منذ أبريل 2009.