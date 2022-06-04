رفع الحجر الصحي الإلزامي عن القادمين إلى كوريا غير المطعمين بدءا من 8 يونيو

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من المقرر أن ترفع الحكومة الكورية الحجر الصحي الإلزامي البالغ 7 أيام والمفروض حاليا على القادمين غير المطعمين، والقيود المفروضة على عدد الرحلات الجوية من وإلى مطار إنتشون الدولي، بدءا من يوم الثامن من يونيو الجاري، وذلك تلبية للطلب المتزايد على الرحلات الجوية في ظل تحسن وضع الحجر الصحي في البلاد.وكشف عن هذا القرار رئيس الوزراء "هان دوك سو" في اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة عقد اليوم الجمعة.ومع ذلك، ستتبقى بعض إجراءات الحجر الصحي كما هو عليه الحال الآن، بما في ذلك اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر"، أو اختبار المستضد السريع. كما سيتوجب على الوافدين من الخارج الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بعد 3 أيام من دخولهم للبلاد.ومن جهة ثانية، بدأت الحكومة مناقشة الموعد والمعايير المتعلقة برفع نظام العزل الصحي لمدة 7 أيام المطبق حاليا على المصابين بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن في اجتماع المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة الذي سيعقد يوم السابع عشر من يونيو.