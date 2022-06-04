الرئيس يون يؤكد أنه ليس في وضع يسمح له بالحديث عن فوز سياسي للحزب الحاكم

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" أنه ليس في وضع يسمح له بالحديث عن الفوز الذي حققه حزب قوة الشعب الحاكم في الانتخابات المحلية الأخيرة، ووصف الوضع الحالي الذي تواجهه كوريا بأنه بمثابة "تعرّض شبابيك البيت لهزة، مع تمايل فروع الأشجار في فنائه".وجاء تصريح الرئيس "يون" ردا على سؤال طرحه عليه صحفيون عن موقفه بشأن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث أشار بتصريحه إلى أنه من الضروري الاستجابة للأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الكوري، بما في ذلك التضخم الحاد، بغض النظر عن نتائج الانتخابات.وكان المتحدث باسم مكتب الرئيس قد أوضح أمس الخميس أن الرئيس "يون" يعتقد أن نتائج الانتخابات الأخيرة تشير إلى رغبة الشعب في أن تركز الحكومة سياساتها على إنعاش الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب.وفيما يتعلق بسؤال عن خطة إجراء لقاء مع قيادات أحزاب المعارضة لتحقيق التعاون السياسي، قال الرئيس "يون" إنه من الضروري التعاون بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية للتغلب على العقبات.