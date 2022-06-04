استياء أمريكي من تكليف كوريا الشمالية برئاسة مؤتمر نزع السلاح

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أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من تكليف كوريا الشمالية برئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" في موجز صحفي أمس الخميس إنه من الواضح أن كوريا الشمالية لم تكن جهة فاعلة مسؤولة بشأن قضية عدم الانتشار النووي، منوها بأن بيونغ يانغ قد قوضت تقويضا خطيرا الاستقرار فيما يتعلق بالمعايير الدولية لعدم الانتشار.وأضاف "برايس" أن تولي كوريا الشمالية رئاسة المؤتمر جعل فائدة المؤتمر موضع شكوك.وقد تولت كوريا الشمالية أمس الخميس رئاسة مؤتمر نزع السلاح للأمم المتحدة، وهو منتدى دولي يتكون من 65 دولة، مما أثار انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية.وأعربت أكثر من 40 دولة من أعضاء المؤتمر عن استيائها من تكليف كوريا الشمالية برئاسة المؤتمر خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح تتسلم رئاسة المؤتمر بشكل دوري وفقا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول باللغة الإنجليزية.