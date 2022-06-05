كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية في اتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا في اتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الأحد. وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي يقوم بتحليل تفاصيل الإطلاق.وكان الإطلاق الأخير هو الاستفزاز الثامن عشر لكوريا الشمالية خلال العام الجاري، والثالث منذ تولي الرئيس "يون صوك يول" منصبه.ويأتي الإطلاق أيضا بعد يوم واحد من اختتام أول مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي تشارك فيها فيها حاملة طائرات أمريكية منذ أكثر من 4 سنوات.كما اختبرت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات وصاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي يوم 25 مايو، عندما توجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى وطنه بعد زيارة كوريا الجنوبية واليابان.وتثير كوريا الشمالية التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث أجرت تجارب على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ست مرات هذا العام.كما يتوقع الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أوشكت على إجراء تجربتها النووية السابعة.