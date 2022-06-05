سيول وواشنطن تطلقان 8 صواريخ ردا على استفزازات بيونغ يانغ

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أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 8 صواريخ باليستية في اتجاه البحر الشرقي اليوم الاثنين، ردا على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ في اليوم السابق.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن البلدين الحليفين أطلقا صواريخ أرض-أرض ضمن نظام الصواريخ التكتيكية خلال فترة 10 دقائق تقريبا بدءا من الساعة 4:45 صباحا.وقد أطلقت كوريا الجنوبية سبعة صواريخ فيما أطلقت الولايات المتحدة صاروخا واحدا، تنفيذا لسيناريو إصابة أهداف مختلفة.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن إطلاق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لصواريخ أرض-أرض معا، يظهر القدرة والاستعداد لشن ضربات دقيقة فورية على أصول الاستفزازات وقياداتها وقوات الدعم، حتى لو أطلقت كوريا الشمالية الصواريخ من مواقع متعددة.وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي يدين بشدة سلسلة استفزازات النظام الكوري الشمالي، ويحثه على التوقف الفوري عن أعمال التوتر التي تزيد من حدة المخاوف الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أمس الأحد ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى في البحر الشرقي، بعد المناورات البحرية المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي أجريت الأسبوع الماضي.وعندما اختبرت بيونغ يانغ إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية، من بينها صاروخ باليستي عابرللقارات يوم 25 مايو، ردت سيول وواشنطن أيضا بإطلاق صاروخ من طراز "هيونمو-2" الباليستي، وصاروخٍ بنظام الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي، في اتجاه البحر الشرقي.