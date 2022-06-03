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الاقتصادية

البنك المركزي الكوري يتوقع 4,3% نموا للاقتصادي الصيني هذا العام

Write: 2022-06-06 11:21:19Update: 2022-06-06 11:43:53

البنك المركزي الكوري يتوقع 4,3% نموا للاقتصادي الصيني هذا العام

Photo : YONHAP News

توقع البنك المركزي الكوري الجنوبي أن يقل معدل النمو الاقتصادي الصيني لهذا العام عما تستهدفه الحكومة الصينية، وهو 5.5%، على الرغم من أن بكين تسرّع التحفيز الاقتصادي من خلال رفع القيود المفروضة على المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة، لمكافحة فيروس كورونا.
وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الأحد، شهد كل من الاستهلاك والصادرات والواردات في الصين انكماشا نتيجة للإجراءات المتشددة التي اتخذتها الحكومة الصينية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق المدن الرئيسية، مما تسبب في تباطؤ ملحوظ للنمو الاقتصادي الصيني.
وكان البنك المركزي الكوري قد خفض في شهر فبراير الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني من 5% إلى 4.3%، مع الأخذ في الاعتبار عددا من العوامل السلبية، بما في ذلك إغلاق الصين مدنها الرئيسية، وأزمة أوكرانيا. 
وقال التقرير إنه ليس من السهل تحقيق التعافي الاقتصادي في الصين، على الرغم من أن الحكومة الصينية قد كشفت عن إجراءات تستهدف التحفيز الاقتصادي يوم الرابع عشر من شهر مايو الماضي، من بينها تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي المصرفي بنسبة 0.25%، وتدابير مالية لدعم الاقتصاد الحقيقي.
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