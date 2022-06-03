اجتماع طارئ بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن صواريخ كوريا الشمالية

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فور إطلاق كوريا الشمالية 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى أمس الأحد، عقد كبار المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماعا طارئا.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن كبير المفاوضين النوويين "كيم كون" أجرى مناقشات مع نظيره الأمريكي "سونغ كيم" في سيول حول سبل مواجهة القضية الصاروخية لكوريا الشمالية.ويعد ذلك ثاني اجتماع مباشر بينهما في غضون يومين فقط، بعد أن التقيا ضمن مباحثات ثلاثية شملت أيضا نظيرهما الياباني، وعقدت يوم الجمعة الماضي في سيول.وأجرى المبعوثان النوويان الكوري والأمريكي محادثات هاتفية مع المبعوث الياباني "داكيهيرو فوناكوشي" الذي عاد إلى اليابان بعد حضوره المباحثات الثلاثية في سيول، وأدانوا قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية، قائلين إنه انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأنه يصعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.كما أعربوا عن الأسف الشديد لمواصلة بيونغ يانغ تطوير برامجها النووية، في الوقت الذي يعاني فيه مواطنوها من صعوبات بسبب انتشار فيروس كورونا.وأكدوا أن باب الحوار مازال مفتوحا أمام كوريا الشمالية، وحثوها على وقف تصعيد التوتر، والعودة إلى مسيرة الحوار والدبلوماسية.