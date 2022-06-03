كوريا الجنوبية تحتفل بالذكرى الـ67 ليوم الشهداء

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تحتفل كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بالذكرى السابعة والستين ليوم الشهداء، حيث كرم الشعب في جميع أنحاء البلاد الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل البلاد.وأقيم احتفال بهذه المناسبة في مقبرة سيول الوطنية بحضور الرئيس "يون صوك يول" وزوجته، وقيادات المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية وقدامى المحاربين وأعضاء أسرهم.وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، قال الرئيس "يون" إنه من واجب الدولة أن تعتني بأسر الشهداء، مؤكدا على أن حكومته ستضع نظاما عادلا ومعقولا يتم من خلاله رعاية أسر المحاربين القدامى دون تمييز.كما أكد أنه سيبذل جهودا لإنشاء دولة يتم فيها احترام الأبطال الذين يرتدون الزي العسكري.وفيما يتعلق باستفزازات كوريا الشمالية الصاروخية، شدد الرئيس "يون" على أن الحكومة ستكون على أهبة الاستعداد لحماية سلامة الشعب وممتلكاته، مشيرا إلى أن استفزازات بيونغ يانغ النووية والصاروخية أصبحت تهدد السلام العالمي.وقال إن إنشاء دولة فخورة تكون فيها قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان حية، هي الطريقة التي يمكن من خلالها تكريم تضحيات الشهداء.