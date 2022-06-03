عازفة تشيلو كورية تفوز بالجائزة الأولى في مسابقة الملكة إليزابيث

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فازت عازفة التشيلو الكورية "تشيه ها يونغ" بالجائزة الأولى في مسابقة الملكة إليزابيت للتشيلو، والتي تعد واحدة من بين أكبر ثلاث مسابقات للموسيقى الكلاسيكية على مستوى العالم، وذلك في حفل تزويع الجوائز الذي أقيم يوم السبت الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل.وقد بدأت نهائيات المسابقة يوم الثلاثين من مايو الماضي بمشاركة 12 متسابقا، من بينهم 4 كوريين.ودرست العازفة الكورية "تشيه" في الجامعة الوطنية الكورية للفنون، ومدرسة بورسيل الموسيقية البريطانية، وأكاديمية كرونبرغ الألمانية، وفازت بالجوائز الأولى في عدد من المسابقات الدولية، بما في ذلك مسابقة "جوهانس برانس" الدولية في النمسا، ومسابقة "بينديريتسكي" في بولندا.بهذا، أصبحت العازفة "تشيه" أول كوري يفوز بالجائزة الأولى في فئة التشيلو" في مسابقة الملكة إليزابيث.