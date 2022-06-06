كوريا الشمالية تبلغ عن 66 ألف حالة حُمى جديدة

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أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن 66 ألف حالة حمى جديدة، والتي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أنه تم تأكيد إصابة حوالي 66 ألفا و680 شخصا بالحمى خلال الفترة من الساعة الـ6 من مساء أول من أمس السبت، إلى الساعة الـ6 من مساء أمس الأحد، على مستوى البلاد، بينما تعافى أكثر من 77 ألف مريض خلال هذه الفترة.وتجاوز عدد حالات الحمى التراكمية في البلاد منذ أواخر أبريل الماضي 4 ملايين و130 ألفا، وقد تعافى منها ما نسبته 97 بالمائة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية في الشمال. ولا يزال أكثر من 127 ألف شخص يتلقون العلاج.ولم يذكر التقرير أي وفيات جديدة أو عدد الوفيات أو معدل الوفيات، لكن كوريا الشمالية قالت يوم السبت إنه حتى يوم الجمعة، بلغ عدد الوفيات 71، وأن معدل الوفاة بسبب الإصابة يبلغ 0,002%. وبلغ عدد حالات الحمى اليومية ذروته يوم 15 مايو عند 393 ألفا تقريبا، وبعد ذلك ظل ينخفض حتى وصل إلى أقل من 100 ألف يوم 27 مايو.لكن الخبراء يقولون إن ما أعلنته كوريا الشمالية يفتقر إلى المصداقية لأن الوفيات قليلة جدا مقارنة بعدد حالات الإصابة. وتعتقد سلطات المخابرات في سيول أيضا أن تلك الإحصاءات تهدف إلى منع حدوث أي تأثيرات في المشاعر العامة.