السياسية وسائل إعلام يابانية تقول إن كوريا الشمالية تتباهى بقدرات الهجوم ضد حلفاء واشنطن

قال عدد من وسائل الإعلام اليابانية إن إطلاق كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى يوم أمس الأحد كان بمثابة "خطوة للتباهي بقدراتها الهجومية وفرض قيود على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان".

وقال تقرير نشرته صحيفة "أساهي" اليومية اليابانية اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أرادت فيما يبدو إظهار قدراتها على إطلاق صواريخ يمكن تحميلها برؤوس نووية، من أجل مواجهة سيول وواشنطن بينما يكثف الجانبان تحالفهما.

كما أشار تقرير نشرته صحيفة "يوميوري" إلى حقيقة أن النظام الكوري الشمالي قد سجل رقما قياسيا جديدا في إطلاق الصواريخ اليومية، متجاوزا مستوى سبعة صواريخ، المسجل في عاميْ 2006 و2009. وقال التقرير إن تجربة إطلاق ثمانية صواريخ متتالية من مواقع متعددة هو استفزاز لم نشهده في الماضي. وأضاف تقرير صحيفة "يوميوري" أنه في السنوات الأخيرة، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ من زاوية أعلى، أو صواريخ انطوت على مسارات غير منتظمة، مما يجعل من الصعب ضربها.

وبالإضافة إلى ذلك، قال تقري نشرته صحيفة "نيهون كيزاي" إن الاستفزاز الأخير هو "استعراض للقدرات الهجومية للنظام الكوري الشمالي، والتي تتطلب ردعا أقوى من جانب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

