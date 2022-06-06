كوريا الجنوبية تسجل أقل عدد من إصابات كورونا منذ حوالي 5 أشهر

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف ما يزيد قليلا عن خمسة آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس، وهو أقل مستوى من الإصابات منذ يوم 18 يناير الماضي.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم تأكيد إصابة خمسة آلاف و22 شخصا بفيروس كورونا طوال يوم الأحد، بما في ذلك 17 حالة لدى القادمين من الخارج. وقد انخفض الرقم بمقدار ألف مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع، وبمقدار 4900 مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين. وبذلك تجاوز عدد الإصابات التراكمي في كوريا الجنوبية مستوى 18 مليون حالة. وانخفض عدد المرضى الموجودين في المستشفيات ذوي الحالات الحرجة إلى 129 مريضا، ليظل في نطاق مائة لمدة عشرة أيام متتالية.وشهد يوم أمس الأحد 21 حالة وفاة مما رفع من عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 24 ألفا و279، وبلغ معدل الوفيات 0,13%.وأضافت السلطات الصحية أن حوالي تسعة بالمائة من بين أكثر من 7800 سرير مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات، هي قيد الاستخدام حاليا. وبلغ معدل انشغال الأسرّة في مراكز العلاج التي تتعامل مع المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أكثر قليلا من 2%. وفيما يتعلق بمعدلات التطعيم، اتضح ان 8,1% من إجمالي عدد السكان، و29,4% من إجمالي عدد الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، قد حصلوا على الجرعة الرابعة من التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.