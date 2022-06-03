رئيس حزب قوة الشعب الحاكم يقوم بزيارة لأوكرانيا

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قام رئيس حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية "لي جون سوك" وبصحبته وفد برلماني، بزيارة للعاصمة الأوكرانية "كييف".وقال حاكم محافظة كييف "أوليكسي كوليفا" في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إن وفدا برلمانيا كوريا برئاسة "لي جون سوك" رئيس الحزب الحاكم، قد زار "كييف".وأضاف أن الوفد الكوري قام بجولة تفقدية في منطقة "بوتشا" التي تم فيها العثور على مدنيين تم تعذيبهم وقتلهم بواسطة القوات الروسية، والمنطقة السكنية المدمرة في مدينة "إربين"، حيث تمت مناقشة سبل التعاون وتنفيذ مشروعات مشتركة لإعادة تعمير ما دمرته الحرب، بعد أن ينتهي الغزو الروسي لأوكرنيا في منطقة "كييف".وقد أجرى الوفد الكوري لقاءات مع مسؤولي المنظمات غير الحكومية في أوكرانيا وبحث معهم سبل دعم اللاجئين.وخلال إقامة رئيس الحزب الحاكم "لي" في أوكرانيا، سيجتمع مع الرئيس الأوكراني " فلاديمير زيلينسكي".