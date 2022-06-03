الحكومة الكورية تدفع إغاثات نقدية تبلغ 20 تريليون وون للمتضررين من جائحة كورونا

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قالت وزارة الشركات الصغيرة ووالمتوسطة والمغامرة في كوريا الجنوبية إنه تم دفع إغاثات نقدية تبلغ قيمتها 20 تريليونا و153.3 مليار وون، إلى أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والحرة المتضررين من جائحة كورونا، وذلك حتى صباح أمس الأحد.وكانت الحكومة الكورية قد بدأت في دفع الإغاثات النقدية يوم الثلاثين من شهر مايو الماضي.وأضافت الوزارة أن 3 ملايين و324 ألف شركة، أي 95.5% من إجمالي عدد الشركات المطبق عليها نظام الإغاثة النقدية، قد تقدمت بطلبات للحصول على الإغاثات المالية، وتمت عمليات الدفع لـ3 ملايين و317 ألف شركة حتى صباح أمس الأحد.وقد استفاد من تلك الإغاثات النقدية أصحاب الأعمال الصغيرة والحرة المتضررون من جائحة كورونا، وأصحاب الشركات المتوسطة المتضررة التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين مليار وون و5 مليارات وون.