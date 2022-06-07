أسعار المواد الغذائية المصنعة تحقق أعلى زيادة منذ عشر سنوات

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سجلت أسعار الأطعمة المصنعة في كوريا الجنوبية ارتفاعا هو الأكبر منذ عشر سنوات، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، قفز مؤشر الأطعمة المصنعة بمقدار 7 نقاط مئوية الشهر الماضي، ليصل إلى 109,19 نقطة، وهو ما يعد أعلى زيادة منذ شهر يناير من عام 2012.وحسب الأنواع، ارتفعت أسعار المعكرونة الفورية والدقيق وزيت الطهي، والملح بنسب تتراوح بين 20% إلى 30% في مايو. وشهدت تسعة وستون من بين 73 منتجا ارتفاعا في الأسعار.ووفقا لمؤشر أسعار الأغذية العالمي لشهر مايو الذي تم إصداره من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ارتفع مؤشر الحبوب بمقدار 2,2 نقطة مئوية، وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 0,5% في مايو بالمقارنة مع ما كانت عليه في شهر أبريل، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه الصعودي في الأسعار لبعض الوقت.