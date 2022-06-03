مدينة واشنطن تخصص يوما للكيمتشي

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من المنتظر أن تخصص مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة يوما تذكاريا للمخلل الكوري التقليدي "كيمتشي".وقالت مؤسسة كوريا لتجارة المواد الزراعية والغذائية أمس الأحد إن رئيسها "كيم تشون جين" قد تلقى قرارا بشأن تعيين يوم للكيمتشي، من "أنيتا بوندز" عضوة مجلس منطقة كولومبيا، يوم 26 مايو.ومن المتوقع أن يصدق مجلس العاصمة الأمريكية على القرار اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، وفقا للمؤسسة الكورية. ويأتي ذلك بعد أن خصصت ثلاث ولايات أمريكية أخرى، هي كاليفورنيا وفرجينيا ونيويورك، يوما للكيمتشي أيضا.وأشارت المؤسسة إلى دعوة فرقة "بي تي إس" مؤخرا لزيارة البيت الأبيض، وقالت إن الاهتمام الأمريكي بالثقافة الكورية بشكل عام آخذ في الارتفاع.وتعهد "كيم" ببذل جهود لتعزيز الكيمتشي ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في كندا وأوربا ومنطقة جنوب شرق آسيا، وتوسيع صادراته.ويذكر أن كوريا الجنوبية قد صدرت بما يقرب من 160 مليون دولار من الكيمتشي في العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.