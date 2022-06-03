الفيلم الكوميدي الكوري مدينة الجرائم يتخطى 9 ملايين مشاهد

Photo : YONHAP News

حقق فيلم الحركة الكوميدي الكوري "مدينة الجرائم"، بطولة "ما دونغ صوك"، تسعة ملايين مشاهد حتى يوم أمس الاثنين.ووفقا لبيانات صادرة عن مجلس الأفلام الكورية، اجتذب الفيلم الذي يعد الجزء الثاني من فيلم "الخارجون عن القانون" الصادر في في عام 2017، أكثر من تسعة ملايين من رواد السينما حتى يوم أمس الاثنين، وهو يومه العشرون على الشاشة الكبيرة، حيث تم إصدار الفيلم يوم 18 مايو وظل يسجل أرقاما قياسية في مبياعت التذاكر في عصر وباء كورونا.ومنذ صدوره، احتفظ الفيلم بالمركز الأول في شباك التذاكر، باستثناء يوم واحد، وهو الأول من يونيو عندما بدأ عرض الفيلم الأمريكي "سيادة عالم الديناصورات" في دور السينما الكورية.وقد أصبح فيلم "مدينة الجرائم" أيضا الفيلم الأكثر مشاهدة هذا العام، بعد أن تجاوز عدد مشاهديه مستوى 6,5 مليون مشاهد يوم 29 مايو. وإذا تجاوز الفيلم مستوى عشرة ملايين مشاهد، فسوف يكون أول فيلم يحقق هذا الإنجاز منذ ثلاثة أعوام، بعد فيلم "الطفيلي" من إخراج "بونغ جون هو" والحائز على جائزة الأوسكار في عام 2019.