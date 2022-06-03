الولايات المتحدة مازالت قلقة بشأن الاختبار النووي الكوري الشمالي

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن مخاوفها بشأن إمكانية إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة خلال المستقبل القريب.وقال "نيد برايس" المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق من أن كوريا الشمالية يمكن أن تسعى إلى إجراء اختبار نووي سابع في غضون الأيام القادمة.وأضاف برايس أن الولايات المتحدة ظلت تحذر من ذلك منذ بعض الوقت، واستعدت لمثل تلك الحالة باعتبارها حالة طارئة. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ناقشت بشكل مكثف هذه المسألة مع حلفائها وشركائها.وكرر المتحدث الأمريكي على أن سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية، تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالنهج الدبلوماسي تجاه بيونغ يانغ.كما أكد "برايس" من جديد على الالتزام الأمريكي الصارم بضمان أمن كل من كوريا الجنوبية واليابان.