سائقو الشاحنات النقابيون يبدؤون إضرابا عامّا

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أطلق سائقو الشاحنات النقابيون في كوريا الجنوبية إضرابا عاما كان قد حذروا بشأنه في وقت سابق، مطالبين برفع أجور الشحن وغير ذلك من التدابير.وبدأ "اتحاد سائقي الشاحنات"، التابع للاتحاد الكوري للنقابات العمالية، الإضراب منذ بداية اليوم الثلاثاء ولفترة غير محددة.وقال الاتحاد إنه طلب عقد مفاوضات مع الحكومة، مع الحفاظ على فتح الباب أمام الحوار، لكن وزارة النقل لم تتخذ أي تحرك في هذا الاتجاه منذ يوم الخميس الماضي. ويتوقع اتحاد سائقي الشاحنات مشاركة معظم أعضائه البالغ عددهم 25 ألفا في الإضراب، بالإضافة إلى عدد كبير من سائقي الشاحنات غير النقابيين.ويطالب سائقو الشاحنات باستمرار ما يسمى "نظام معدلات الشحن الآمن للنقل بالشاحنات" والذي يضمن الحد الأدنى من معدلات الشحن لسائقي الشاحنات.ويذكر أن هذا النظام قد بدأ تنفيذه في عام 2020، ومن المقرر أن ينتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري.ويطالب الاتحاد أيضا برفع رسوم الشحن وغيرها من تدابير الدعم للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود.