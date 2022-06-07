كوريا الشمالية تسجل 60 ألف حالة حمى جديدة لليوم الثاني

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ظل عدد حالات الحمى الجديدة في كوريا الشمالية، والمشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، في نطاق 60 ألفا لليوم الثاني على التوالي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، إنه تم تأكيد إصابة 61 ألفا و730 بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الاثنين، على مستوى البلاد، في حين تعافى أكثر من 74 ألف مريض خلال هذه الفترة.وأضاف التقرير أن العدد التراكمي لحالات الحمى في كوريا الشمالية منذ أواخر شهر أبريل الماضي، قد تجاوز 4 ملايين و190 ألفا، وقد تعافى منهم أكثر من أربعة ملايين، مع بقاء 115 ألف شخص يتلقون العلاج.ولم يذكر التقرير أي وفيات جديدة، أو عدد الوفيات الإجمالي، أو معدل الوفيات. وكانت كوريا الشمالية قد قلت يوم السبت الماضي إنه حتى يوم الجمعة، بلغ عدد الوفيات 71، ومعدل الوفاة 0,002%.وقد بلغ عدد حالات الحمى اليومية في كوريا الشمالية ذروتها يوم 15 مايو بنسجيل ما يقرب من 393 ألفا، وبعد ذلك انخفض العدد إلى أقل من 100 ألف يوم 27 مايو. ومع ذلك، يقول الخبراء إن الإحصائيات التي أعلنتها كوريا الشمالية تفتقر إلى المصداقية لأن عدد الوفيات منخفض للغاية بالمقارنة مع عدد الإصابات.