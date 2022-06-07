اجتماع لنواب وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة واليابان في سيول

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سيجري نواب وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات في سيول لمناقشة الردود على عمليات إطلاق الصواريخ المستمرة من قبل كوريا الشمالية.وفي هذا السياق، وصلت نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" إلى كوريا الجنوبية أمس الاثنين لحضور الاجتماعات الثنائية والثلاثية مع نظيريها الكوري والياباني اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، ستلتقي "شيرمان" مع النائب الأول لوزير الخارجية "تشو هيون دونغ" اليوم لمناقشة تدابير الاستجابة لاستفزازات كوريا الشمالية. وسوف ينضم نائب وزير الخارجية الياباني "تاكيو موري" إلى "شيرمان" و"تشو" لحضور اجتماع ثلاثي غدا. ومن المتوقع أن يناقش المسؤولون الثلاثة أوجه التعاون في قضايا كوريا الشمالية، وكذلك أدوار الدول الثلاث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ومن جانبها قالت السفارة الأمريكية في سيول في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "شيرمان" ستلتقي بنظيريها الكوري الجنوبي والياباني لمناقشة القضايا الكورية الشمالية، وكذلك قضايا النساء رائدات الأعمال، وقادة مجتمع السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.