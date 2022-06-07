انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثالث في مايو

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انخفضت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي في شهر مايو الماضي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغت 447,7 مليار دولار أمريكي حتى نهاية الشهر الماضي، بانخفاض مقداره مليار و590 مليون دولار مقارنة بما كان عليه قبل شهر.وأوضح تقرير البنك المركزي أن قيمة الأصول غير الدولارية زادت بينما انخفضت قيمة الدولار الأمريكي، لكن الاحتياطيات الإجمالية انخفضت بسبب تدابير تثبيت السوق. وقد ظل الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي ينخفض لمدة ثلاثة أشهر متتالية منذ مارس الماضي.وقد احتلت كوريا الجنوبية المركز التاسع عالميا في نهاية شهر أبريل من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، متأخرة بمركز واحد مقارنة بمارس، بينما تصدرت الصين القائمة باحتياطي بلغت قيمته 3 تريليونات و110 مليارات دولار، وتلتها اليابان وسويسرا.وباستثناء المملكة العربية السعودية، شهدت جميع الدول العشر الأولى انخفاضا في قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي.