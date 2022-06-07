وكالة الطاقة الذرية تحذر من تجربة نووية وشيكة بواسطة كوريا الشمالية

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قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية في موقع "بونغ كيه ري" النووي.وقدم "غروسي" هذا التقييم في بيانه التمهيدي أمام اجتماع مجلس محافظة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا، وتم نشره على موقع الوكالة.وأوضح "غروسي" في بيانه أنه قد تمت إعادة فتح أحد مداخل النفق في موقع "بونغ كيه ري" النووي في كوريا الشمالية، في تجرك يستهدف فيما يبدو إجراء تجربة نووية. وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا إن الوكالة اكتشفت علامات على تشغيل المفاعل النووي في موقع "يونغ بيون" والبالغة قدرته 5 ميغاواط.كما أخبر "غروسي" مجلس الوكالة بأن أعمال البناء التي تستهدف توسعة المرافق الرئيسية في موقع "يونغ بيون" تتقدم أيضا. وأشار إلى أن المنشأة الملحقة بمرفق تخصيب الطرد المركزي قد اكتملت خارجيا، حيث تم تثبيت سقف عليها.وقال المسؤول الدولي أيضا إنه بالقرب من مفاعل المياه الخفيفة في الموقع، تم الانتهاء من إنشاء مبنى جديد، كان قد ظل قيد الإنشاء منذ أبريل 2021، وبدأت عمليات إنشاء مبنيين آخرين محاذيين له.