كوريا تنافش التعاون في مكافحة كورونا مع 7 دول

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عقد "لي دو هون" النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي مباحثات هاتفية أمس مع نظرائه من سبع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن أوضاع مكافحة جائحة كورونا.وخلال المباحثات، قال نائب الوزير الكوري إن سيول قررت تقديم مساعدات إضافية بقيمة 300 مليون دولار إلى مشروع كوفاكس العالمي من أجل مساعدة الدول النامية على التطعيم.كما أوضح أن كوريا ستستضيف عددا من القوى الطبية العاملة في تلك الدول بدءا من شهر يوليو القادم من أجل تدريبهم على عملية التطعيم، وأيضا ستستضيف اجتماعا وزاريا دوليا بشأن أجندة الأمن الصحي الدولي في شهر نوفمبر القادم، والتي كانت قد انطلقت في عام 2014 تحت قيادة الولايات المتحدة من أجل التعامل مع التهديدات الصحية، بما في ذلك انتشار الأمراض الوبائية الجديدة، ويشارك فيها حاليا 70 دولة.وقد تم عقد اجتماع الأمس برئاسة نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان"، وبمشاركة نواب وزراء خارجية كل من أستراليا والهند واليابان وفيتنام ونيوزيلاندا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية.وأوضحت وزارة الخارجية الكورية أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تعزيز التعاون في مكافحة جائحة كورونا باستمرار.